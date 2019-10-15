​KOBIA подписал меморандумы о взаимопонимании с рядом стран

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) подписало меморандум о взаимопонимании с казахстанским Фондом развития предпринимательства Damu и турецкой Организацией по развитию малых и средних предприятий (KOSGEB).

Как сообщает Report, документы были подписаны на бизнес-форуме в рамках 7-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

На мероприятии приняли участие полномочные представители государственных и частных структур Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

В рамках бизнес-форума был подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству между KOBIA и ОАО Ziraat Bank Azerbaijan и TurkEximbank, а также три меморандума о взаимопонимании между KOBIA и Венгерским агентством по развитию экспорта (HEPA), Турецкой банковской ассоциацией (TKBB) и Агентством развития малого бизнеса и предпринимательства Узбекистана.