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KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки

KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки KOBİA планирует обеспечить выход ряда стартапов Азербайджана на зарубежные рынки.
Бизнес
16 января 2023 г. 16:04
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки

KOBİA планирует обеспечить выход ряда стартапов Азербайджана на зарубежные рынки.

Об этом сообщил Report советник председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Заур Гардашов.

Гардашов отметил, что стартапы нуждаются в серьезной поддержке при выходе на зарубежные рынки: “Гражданин может прийти с идеей и реализовать ее. Заключительный этап идеи - это, естественно, рынок реализации, без которого проект не может быть успешнм. Мы будем поддерживать стартапы в продвижении их конечного продукта на зарубежные рынки. Это может быть Европа, Америка, СНГ, арабские страны”.

Представитель KOBİA подчеркнул, что можно обеспечить продажи через цифровые каналы и доступ к приложениям, программному обеспечению: "Другие же продукты стартапов - электронные устройства, инструменты - можно представить через традиционные выставки и ярмарки, дистрибьютерские каналы, а также через цифровые платформы. В настоящее время в нашем реестре около 200 стартапов. Из них 82 получили сертификаты стартапов, около 25 проектов получили от нас гранты. Другие развиваются по своим каналам, они просто присоединились к определенным программам поддержки, тренингам KOBİA, в том числе стали членами Центра развития стартапов".

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Версия на азербайджанском языке KOBİA Azərbaycan startaplarının xarici bazarlara çıxışına dəstək olacaq

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