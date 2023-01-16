KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки

KOBİA планирует обеспечить выход ряда стартапов Азербайджана на зарубежные рынки.
Об этом сообщил Report советник председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Заур Гардашов.
Гардашов отметил, что стартапы нуждаются в серьезной поддержке при выходе на зарубежные рынки: “Гражданин может прийти с идеей и реализовать ее. Заключительный этап идеи - это, естественно, рынок реализации, без которого проект не может быть успешнм. Мы будем поддерживать стартапы в продвижении их конечного продукта на зарубежные рынки. Это может быть Европа, Америка, СНГ, арабские страны”.
Представитель KOBİA подчеркнул, что можно обеспечить продажи через цифровые каналы и доступ к приложениям, программному обеспечению: "Другие же продукты стартапов - электронные устройства, инструменты - можно представить через традиционные выставки и ярмарки, дистрибьютерские каналы, а также через цифровые платформы. В настоящее время в нашем реестре около 200 стартапов. Из них 82 получили сертификаты стартапов, около 25 проектов получили от нас гранты. Другие развиваются по своим каналам, они просто присоединились к определенным программам поддержки, тренингам KOBİA, в том числе стали членами Центра развития стартапов".