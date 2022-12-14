KOBİA: Швейцарские компании заинтересованы в ведении бизнеса в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA ) при Министерстве экономики сделать все возможное для привлечения швейцарских компаний в Азербайджан.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики готово сделать все возможное для привлечения швейцарских компаний в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на азербайджано-швейцарском бизнес форуме.

"Вчера мы приняли участие в заседании Совместной комиссии и остались довольны тем, что швейцарские компании заинтересованы в ведении бизнеса в Азербайджане. Это показывает, что мы на правильном пути, и основное внимание должно быть уделено развитию надлежащего взаимодействия между государством и частным сектором. Сегодняшнее мероприятие прекрасная возможность расширить деловое сотрудничество. Наше агентство активно работает над достижением важных результатов, объединяя бизнес-сообщества Азербайджана и Швейцарии", - сказал он.

Председатель подчеркнул, что в сентябре этого года в Женеве состоялась Генеральная Ассамблея швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (SACCI), организованная совместно KOBİA и посольством Азербайджана в Швейцарии, с участием официальных лиц и представителей бизнеса двух стран.

"Мы поддерживаем SACCI и ждем, когда она в кратчайшие сроки превратится в функциональную бизнес-платформу", - добавил Мамедов.