KOBİA поддержит предпринимательскую деятельность женщин в Карабахе

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA ) при Министерстве экономики будет поддерживать предпринимательскую деятельность женщин в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA ) при Министерстве экономики будет поддерживать предпринимательскую деятельность женщин в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Орхан Мамедов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему ”Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы".

"Будет оказана соответствующая поддержка для реализации необходимых мер по привлечению женщин к предпринимательской деятельности, повышению их знаний и навыков, разработке бизнес-планов, доступу к финансовым ресурсам и так далее. На сегодняшний день из 1332 заявлений, поступивших в KOBİA от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях, 70 поступили от женщин-предпринимателей”, - отметил он.

По словам O.Мамедова, в стране растет число женщин-предпринимателей: “Мы высоко ценим деятельность женщин-предпринимателей, их вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, и мы всегда будем поддерживать их в рамках наших полномочий”.