О нас

KOBİA поддержит предпринимательскую деятельность женщин в Карабахе

KOBİA поддержит предпринимательскую деятельность женщин в Карабахе Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA ) при Министерстве экономики будет поддерживать предпринимательскую деятельность женщин в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 12:32
KOBİA поддержит предпринимательскую деятельность женщин в Карабахе

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA ) при Министерстве экономики будет поддерживать предпринимательскую деятельность женщин в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Орхан Мамедов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему ”Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы".

"Будет оказана соответствующая поддержка для реализации необходимых мер по привлечению женщин к предпринимательской деятельности, повышению их знаний и навыков, разработке бизнес-планов, доступу к финансовым ресурсам и так далее. На сегодняшний день из 1332 заявлений, поступивших в KOBİA от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях, 70 поступили от женщин-предпринимателей”, - отметил он.

По словам O.Мамедова, в стране растет число женщин-предпринимателей: “Мы высоко ценим деятельность женщин-предпринимателей, их вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, и мы всегда будем поддерживать их в рамках наших полномочий”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KOBİA qadınların Qarabağda sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək verəcək

Самое важное

Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
14 декабря 2022 г. 10:08
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi