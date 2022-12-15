KOBİA: Отношения между Азербайджаном и ОАЭ стремительно развиваются

Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) стремительно развиваются, потенциал делового сотрудничества двух стран огромен.

Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) стремительно развиваются, потенциал делового сотрудничества двух стран огромен.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Руфат Атакишиев на мероприятии "Модель развития недвижимости в Дубае" в Баку.

"За последние 2-3 года мы встречались с представителями правительства ОАЭ, были проведены заседания комиссии в Дубае. Кроме того, мы подписали меморандум о взаимопонимании с Торговой палатой Дубая. Ежегодно проводится инвестиционная встреча. На ЭКСПО в Дубае функционировал павильон Азербайджана. Это тоже своего рода бизнес-форум. В нем приняли участие предприниматели из обеих стран. Мы надеемся, что это не последнее подобное мероприятие. Надо учитывать, что географическое расстояние между двумя странами невелико, есть и прямые авиарейсы. Это привело к увеличению потока туристов из Азербайджана в ОАЭ и обратно", - сказал Атакишиев.