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KOBİA окажет поддержку малым и средним предпринимателям

KOBİA окажет поддержку малым и средним предпринимателям Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) окажет поддержку малым и средним предприятиям.
Бизнес
22 апреля 2024 г. 10:17
KOBİA окажет поддержку малым и средним предпринимателям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) окажет поддержку малым и средним предпринимателям.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Отмечается, что на 17-й Азербайджанской международной выставке сельского хозяйства (Caspian Agro) и 29-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan), которые пройдут 15-17 мая этого года в Бакинском экспо-центре, будет установлен специальный стенд для продвижения продукции и услуг субъектов МСБ.

С предпринимателей, которые будут предлагать свою продукцию и услуги на стендах, не будет взиматься оплата, все расходы, связанные с выставкой, будут покрываться государством.

Целью данных выставок является продвижение продукции и услуг малого и среднего бизнеса широкой потребительской аудитории, поддержка их сбыта.

Субъекты МСБ, желающие представить свои продукты и услуги, могут подать заявку в KOBİA до 5 мая. Для участия в выставке необходимо заполнить соответствующую форму по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA sərgilərdə məhsullarını tanıtmaq istəyən KOB-lara dəstək göstərəcək

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