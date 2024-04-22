KOBİA окажет поддержку малым и средним предпринимателям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) окажет поддержку малым и средним предприятиям.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) окажет поддержку малым и средним предпринимателям.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Отмечается, что на 17-й Азербайджанской международной выставке сельского хозяйства (Caspian Agro) и 29-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan), которые пройдут 15-17 мая этого года в Бакинском экспо-центре, будет установлен специальный стенд для продвижения продукции и услуг субъектов МСБ.

С предпринимателей, которые будут предлагать свою продукцию и услуги на стендах, не будет взиматься оплата, все расходы, связанные с выставкой, будут покрываться государством.

Целью данных выставок является продвижение продукции и услуг малого и среднего бизнеса широкой потребительской аудитории, поддержка их сбыта.