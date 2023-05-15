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KOBIA обратилось к МСП в связи с сотрудничеством с нефтегазовыми компаниями

KOBIA обратилось к МСП в связи с сотрудничеством с нефтегазовыми компаниями В целях поддержки расширения участия субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в цепочке поставок нефтегазовых компаний в Азербайджане на 28-й Международной каспийской нефтегазовой выставке (Caspian Oil and Gas), которая пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня,
Бизнес
15 мая 2023 г. 16:10
KOBIA обратилось к МСП в связи с сотрудничеством с нефтегазовыми компаниями

В целях поддержки расширения участия субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в цепочке поставок нефтегазовых компаний в Азербайджане на 28-й Международной каспийской нефтегазовой выставке (Caspian Oil and Gas), которая пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня, будет установлен специальный стенд.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) министерства экономики.

На выставке будут продемонстрированы нефтегазовое оборудование ведущих компаний нефтегазовой и энергетической отраслей, услуги по разработке нефтегазовых месторождений, системы для хранения нефти и газа, нефтехимическая продукция, инновационные технологии в области безопасности и пр.

В целях повышения роли МСП в цепочке поставок нефтегазовых компаний, расширения сотрудничества в этой сфере, а также продвижения их продукции и услуг будет оказана поддержка участию МСП в выставке. С этой целью KOBIA и компания BP планируют организовать на выставке отдельный стенд для МСП.

МСП, желающие бесплатно представить свои продукты и услуги на этом стенде, могут подать заявку в KOBİA до 19 мая, заполнив соответствующую форму по ссылке (в разделе “Мероприятие, которое вы хотите посетить” должно быть указано “Caspian Oil and Gas 2023).

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Версия на азербайджанском языке KOBİA neft-qaz şirkətləri ilə əməkdaşlıq etmək istəyən KOB-lara çağırış edib

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