KOBİA нацелен на сотрудничество с катарским производителем мяса и молочных продуктов

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компании "Baladna Food Industries", обеспечивающей 95% потребностей Катара в мясе, молоке и молочных продуктах.

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компании "Baladna Food Industries", обеспечивающей 95% потребностей Катара в мясе, молоке и молочных продуктах.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, на встрече между председателем Правления Агентства Орханом Мамедовым и исполнительным директором "Baladna Food Industries" Рамезом Аль-Хайятом была предоставлена информация о KOBIA и деятельности катарской компании.

На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и реализации аналогичных проектов с участием МСП в Азербайджане.