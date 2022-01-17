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KOBİA нацелен на сотрудничество с катарским производителем мяса и молочных продуктов

KOBİA нацелен на сотрудничество с катарским производителем мяса и молочных продуктов В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компании "Baladna Food Industries", обеспечивающей 95% потребностей Катара в мясе, молоке и молочных продуктах.
Бизнес
17 января 2022 г. 15:43
KOBİA нацелен на сотрудничество с катарским производителем мяса и молочных продуктов

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компании "Baladna Food Industries", обеспечивающей 95% потребностей Катара в мясе, молоке и молочных продуктах.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, на встрече между председателем Правления Агентства Орханом Мамедовым и исполнительным директором "Baladna Food Industries" Рамезом Аль-Хайятом была предоставлена информация о KOBIA и деятельности катарской компании.

На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и реализации аналогичных проектов с участием МСП в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's SMBDA may cooperate with Qatar's Baladna Food Industries
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA Qətərin ət, süd və süd məhsulları istehsalçısı ilə əməkdaşlıq edə bilər

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