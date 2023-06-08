KOBİA: На освобожденных от оккупации территориях будут созданы Дома МСП

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется создать Дома МСП.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется создать Дома МСП.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на проходящей в Баку выставке местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".

"В январе этого года с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие Бакинского дома МСП. Это наглядный пример внимания, оказываемого руководством страны к развитию предпринимательства. В будущем и в других регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, будут введены в эксплуатацию очередные Дома МСП. В настоящее время действующие в 41 городе и районе KOB Dostu на местах оказывают всестороннюю господдержку созданию новых субъектов предпринимательства и развитию имеющихся МСП. В целях поощрения знаний и навыков в этой сфере в Баку и регионах введены в эксплуатацию Центры развития МСП. В этих центрах бесплатно проводятся тренинги и консультации", - отметил О.Мамедов.