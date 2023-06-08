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KOBİA: На освобожденных от оккупации территориях будут созданы Дома МСП

KOBİA: На освобожденных от оккупации территориях будут созданы Дома МСП На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется создать Дома МСП.
Бизнес
8 июня 2023 г. 13:13
KOBİA: На освобожденных от оккупации территориях будут созданы Дома МСП

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется создать Дома МСП.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на проходящей в Баку выставке местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".

"В январе этого года с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие Бакинского дома МСП. Это наглядный пример внимания, оказываемого руководством страны к развитию предпринимательства. В будущем и в других регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, будут введены в эксплуатацию очередные Дома МСП. В настоящее время действующие в 41 городе и районе KOB Dostu на местах оказывают всестороннюю господдержку созданию новых субъектов предпринимательства и развитию имеющихся МСП. В целях поощрения знаний и навыков в этой сфере в Баку и регионах введены в эксплуатацию Центры развития МСП. В этих центрах бесплатно проводятся тренинги и консультации", - отметил О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə KOB evləri yaradılacaq"

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