KOBİA: На освобожденных от оккупации территориях будут созданы Дома МСП

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется создать Дома МСП.
Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на проходящей в Баку выставке местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".
"В январе этого года с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие Бакинского дома МСП. Это наглядный пример внимания, оказываемого руководством страны к развитию предпринимательства. В будущем и в других регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, будут введены в эксплуатацию очередные Дома МСП. В настоящее время действующие в 41 городе и районе KOB Dostu на местах оказывают всестороннюю господдержку созданию новых субъектов предпринимательства и развитию имеющихся МСП. В целях поощрения знаний и навыков в этой сфере в Баку и регионах введены в эксплуатацию Центры развития МСП. В этих центрах бесплатно проводятся тренинги и консультации", - отметил О.Мамедов.