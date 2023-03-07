KOBİA: На Баку приходится 30% женщин-предпринимателей

По состоянию на 1 января этого года женщины составили 22% предпринимателей, зарегистрированных в Азербайджане без образования юридического лица.

По состоянию на 1 января этого года женщины составили 22% предпринимателей, зарегистрированных в Азербайджане без образования юридического лица.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Сообщается, что женщины-предприниматели в основном работают в сельском хозяйстве, сфере услуг и других областях. Также, 29,9% женщин-предпринимателей зарегистрированы в Баку, 10,2% - в Лянкяран-Астаре, 8,9% - в Газах-Товузе, остальные - в других экономических регионах.

В 2022 году около 3 тыс. женщин-предпринимателей воспользовались бизнес-тренингами по различным темам, организованными центрами развития МСП Агентства. На сегодняшний день более 100 женщин-предпринимателей и менеджеров воспользовались "Совместной германо-азербайджанской программой", координируемой KOBİA.

11 женщин-предпринимателей получили стартап-сертификаты.

В 2022 году из 1050 субъектов предпринимательства, воспользовавшихся механизмом поддержки KOBİA для участия в выставках и ярмарках, более 40% составили женщины-предприниматели.