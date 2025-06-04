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KOBIA: МСП в Азербайджане сталкиваются с тремя основными барьерами в "зеленом переходе"

KOBIA: МСП в Азербайджане сталкиваются с тремя основными барьерами в "зеленом переходе" 111
Бизнес
4 июня 2025 г. 12:43
KOBIA: МСП в Азербайджане сталкиваются с тремя основными барьерами в зеленом переходе

Малые и средние предприятия (МСП) в Азербайджане сталкиваются с тремя ключевыми проблемами при переходе к экологически устойчивой модели развития: нехваткой знаний и осведомленности, ограниченными ресурсами и отсутствием доступа к климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Эльнур Алиев в ходе 30-го Бакинского энергетического форума.

По словам Э.Алиева, основная проблема - это недостаточная осведомленность.

"Многие МСП не осознают, какое воздействие оказывают на окружающую среду. Особенно это касается сельской местности и аграрного сектора. Компании часто не задумываются о нерациональном использовании воды, почвы и других природных ресурсов. То, что кажется очевидным в урбанизированной среде, в регионах зачастую просто неизвестно", - отметил он.

Вторая проблема, по его мнению, - нехватка ресурсов и кадрового потенциала для внедрения экологических решений.

"Даже те, кто понимает важность устойчивого развития, не имеют доступа к экспертам и не могут позволить себе нанять специалистов. Малый бизнес ориентирован на выживание и эффективность, поэтому любые дополнительные требования становятся для него серьезным вызовом", - пояснил представитель KOBIA.

Третий барьер он видит в отсутствии доступа к климатическому финансированию.

"МСП и так испытывают трудности с получением традиционных финансовых ресурсов, а о специализированных “зеленых” инструментах большинство из них даже не слышали. Между тем, без финансирования устойчивый переход попросту невозможен", - подчеркнул Э.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA Azərbaycanda sahibkarların "yaşıl keçid"də üzləşdiyi üç əsas maneəni açıqlayıb

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