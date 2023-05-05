KOBİA может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске партнеров в Азербайджане

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске местных партнеров для делового сотрудничества.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске местных партнеров для делового сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на прошедшей в Баку конференции на тему "Москва-Баку: диалог двух столиц".

Мамедов отметил, что KOBİA имеет широкую сеть друзей из числа представителей малого и среднего бизнеса в регионах страны.

Председатель KOBİA поделился своим мнением о перспективах расширения сотрудничества в области малого и среднего бизнеса между двумя странами. Было отмечено, что Агентство сотрудничает с соответствующими институтами России в области МСП.

KOBİA является активным участником бизнес-ориентированных мероприятий, проводимых в России.

Он также проинформировал гостей о деятельности Агентства, о поддержке и услугах, предоставляемых МСП.