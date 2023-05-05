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KOBİA может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске партнеров в Азербайджане

KOBİA может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске партнеров в Азербайджане Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске местных партнеров для делового сотрудничества.
Бизнес
5 мая 2023 г. 16:28
KOBİA может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске партнеров в Азербайджане

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана может оказать поддержку российским деловым кругам в поиске местных партнеров для делового сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на прошедшей в Баку конференции на тему "Москва-Баку: диалог двух столиц".

Мамедов отметил, что KOBİA имеет широкую сеть друзей из числа представителей малого и среднего бизнеса в регионах страны.

Председатель KOBİA поделился своим мнением о перспективах расширения сотрудничества в области малого и среднего бизнеса между двумя странами. Было отмечено, что Агентство сотрудничает с соответствующими институтами России в области МСП.

KOBİA является активным участником бизнес-ориентированных мероприятий, проводимых в России.

Он также проинформировал гостей о деятельности Агентства, о поддержке и услугах, предоставляемых МСП.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA yerli tərəfdaşların müəyyən edilməsində Rusiyanın işgüzar dairələrinə dəstək ola bilər

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