О нас

KOBİA: Молодежь получила около 50% из 192 выданных стартап-сертификатов

KOBİA: Молодежь получила около 50% из 192 выданных стартап-сертификатов Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало 192 стартап-сертификата предпринимателям, около 50% из которых представители молодежи.
Бизнес
3 февраля 2025 г. 13:03
KOBİA: Молодежь получила около 50% из 192 выданных стартап-сертификатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало 192 стартап-сертификата предпринимателям, около 50% из которых представители молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на V Форуме молодых предпринимателей в Баку.

Данный сертификат освобождает предпринимателей от налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности на три года.

Мамедов напомнил, что KOBİA создало центры развития МСБ в различных регионах страны, где проводятся тренинги, оказываются консультационные и менторские услуги. Все услуги бесплатные и оказываются опытными экспертами. В 2024 году 40% пользователей этих услуг составила молодежь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KOBİA: Sahibkarlara verilmiş 192 “Startap” şəhadətnaməsinin 50 %-ə qədəri gənclərə aiddir

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi