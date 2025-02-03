KOBİA: Молодежь получила около 50% из 192 выданных стартап-сертификатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало 192 стартап-сертификата предпринимателям, около 50% из которых представители молодежи.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало 192 стартап-сертификата предпринимателям, около 50% из которых представители молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на V Форуме молодых предпринимателей в Баку.

Данный сертификат освобождает предпринимателей от налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности на три года.

Мамедов напомнил, что KOBİA создало центры развития МСБ в различных регионах страны, где проводятся тренинги, оказываются консультационные и менторские услуги. Все услуги бесплатные и оказываются опытными экспертами. В 2024 году 40% пользователей этих услуг составила молодежь.