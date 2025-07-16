KOBİA: Мероприятия в Ханое откроют новые инвестиционные возможности между Азербайджаном и Вьетнамом

16:45 Первое заседание Азербайджано-вьетнамского совместного делового совета и Азербайджано-Вьетнамский бизнес-форум, прошедшие сегодня в Ханое, внесут значительный вклад в создание новых инвестиционных возможностей между двумя странами.

Первое заседание азербайджано-вьетнамского совместного делового совета и азербайджано-вьетнамский бизнес-форум, прошедшие сегодня в Ханое, внесут значительный вклад в создание новых инвестиционных возможностей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом написал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что подобные мероприятия будут способствовать расширению деловых связей между странами.

Отметим, что в рамках прошедших сегодня в Ханое мероприятий между двумя странами подписано 5 документов о расширении взаимных инвестиций и укрепление отношений между предпринимателями.

17 июля в Ханое состоится III заседание азербайджано-вьетнамской Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству. Сопредседателями МПК являются министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Диен.