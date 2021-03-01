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KOBİA: Лимит на оборот для видов предпринимательства следует изменить

KOBİA: Лимит на оборот для видов предпринимательства следует изменить В этом году данный вопрос будет обсуждаться как на уровне агентства, Министерства экономики, так и на государственном уровне
Бизнес
1 марта 2021 г. 12:59
KOBİA: Лимит на оборот для видов предпринимательства следует изменить

"Лимиты на оборот для микро-и малого предпринимательства в Азербайджане установлен в размере 30 млн манатов. Хотя ранее он был до 200 тыс. манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году.

"Старый закон был принят в 90-х годах прошлого века, а в 2018 году был принят новый. С тех пор прошло 2 года, и есть необходимость в усовершенствовании. Этого требуют как проводимые опросы, так и требования государства. В этом году данный вопрос будет обсуждаться как на уровне агентства, Министерства экономики, так и на государственном уровне. Считаю, что лимит на оборот, установленный для видов предпринимательства, должен быть изменен", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Sahibkarlıq növləri üçün müəyyən edilmiş dövriyyə limitləri dəyişməlidir"

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