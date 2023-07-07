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KOBİA: Из строительного сектора поступают различные заявки 

KOBİA: Из строительного сектора поступают различные заявки  В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступают обращения в связи со сложностью правил использования сырья для строительных целей в Азербайджане.
Бизнес
7 июля 2023 г. 12:42
KOBİA: Из строительного сектора поступают различные заявки 

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступают обращения в связи со сложностью правил использования сырья для строительных целей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя KOBİA Натиг Гасанов на конференции в Баку на тему "Необходимость применения единой договорной формы между субъектами строительного сектора и проблемы, вызванные неразрешенными отношениями в секторе, пути их решения".

"Строительный сектор способствует развитию других отраслей. Использование сырьевых ресурсов должно быть доступным. В KOBİA поступают обращения работников строительного сектора в связи с ограниченным доступом к льготным финансовым ресурсам", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Tikinti sektorundan müxtəlif müraciətlər daxil olur"

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