KOBİA: Из строительного сектора поступают различные заявки

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступают обращения в связи со сложностью правил использования сырья для строительных целей в Азербайджане.

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступают обращения в связи со сложностью правил использования сырья для строительных целей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя KOBİA Натиг Гасанов на конференции в Баку на тему "Необходимость применения единой договорной формы между субъектами строительного сектора и проблемы, вызванные неразрешенными отношениями в секторе, пути их решения".

"Строительный сектор способствует развитию других отраслей. Использование сырьевых ресурсов должно быть доступным. В KOBİA поступают обращения работников строительного сектора в связи с ограниченным доступом к льготным финансовым ресурсам", - отметил он.