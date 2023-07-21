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KOBİA и Яндекс.Go обсудили возможности продвижения цифровых приложений

KOBİA и Яндекс.Go обсудили возможности продвижения цифровых приложений Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики обсудило с компанией Yandex Go возможности продвижения цифровых приложений.
Бизнес
21 июля 2023 г. 12:43
KOBİA и Яндекс.Go обсудили возможности продвижения цифровых приложений

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и компания Яндекс.Go обсудили возможности продвижения цифровых приложений.

Как сообщает Report, об этом в сообщении в Twitter написал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

По его словам, бизнес отечественных и зарубежных МСП, работающих в нашей стране, успешно развивается посредством цифровых платформ.

"Обсудили соответствующие механизмы поддержки KOBİA, возможности продвижения цифровых приложений с официальным представителем Яндекс.Go Евгением Шумиловым”, - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA ilə "Yandex Go" şirkəti arasında rəqəmsal tətbiqlərin təşviqi imkanları müzakirə edilib

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