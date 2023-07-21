KOBİA и Яндекс.Go обсудили возможности продвижения цифровых приложений

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и компания Яндекс.Go обсудили возможности продвижения цифровых приложений.
Как сообщает Report, об этом в сообщении в Twitter написал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.
По его словам, бизнес отечественных и зарубежных МСП, работающих в нашей стране, успешно развивается посредством цифровых платформ.
"Обсудили соответствующие механизмы поддержки KOBİA, возможности продвижения цифровых приложений с официальным представителем Яндекс.Go Евгением Шумиловым”, - сказал Мамедов.