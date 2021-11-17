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Орхан Мамедов: KOBIA заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан

Орхан Мамедов: KOBIA заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан В рамках проходящего сегодня в Баку заседания деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" будет подписан меморандум о взаимопонимании между KOBIA и Российским экспортным центром.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 12:12
Орхан Мамедов: KOBIA заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) заинтересовано в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов в ходе выступления на заседании.

"Благодаря проделанной работе будет развиваться платформа сотрудничества для информационной и маркетинговой поддержки МСП, поддержки экспортно- ориентированных предприятий, а также подготовки и дальнейшей реализации потенциальных совместных проектов".

В рамках двустороннего делового сотрудничества, Агентство заинтересовано в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан, в связи с чем готовы оказывать им соответствующую поддержку. К услугам деловых людей России могут быть предоставлены наши Центры развития МСБ, проводящие тренинги, инкубационные программы и оказывающие консультацию субъектам МСП.

Предприниматели также могут пройти все необходимые этапы для организации деловой деятельности в наших Домах МСБ, которые оказывают G2B и B2B услуги субъектам МСБ в едином пространстве по принципу "one-stop-shop".

Агентство также оказывает финансовую поддержу предпринимателям по исследованию местного рынка, которая необходима для успешного ведения бизнеса.

Касательно прочих финансовых механизмов Агентства, хотелось бы отметить предоставление грантов на реализацию научных, образовательных и исследовательских проектов в сфере развития сектора МСП в Азербайджане.

Агентство также может оказать содействие предпринимателям России в определении местных бизнес партнеров. В этом направлении отмечу сеть «Друзей МСП», которая действует в более чем 25 регионах и городах Азербайджана", - подытожил О.Мамедов.

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Версия на английском языке KOBIA, Russian Export Center to sign memo

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