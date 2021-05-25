KOBİA и ICYF подписали меморандум

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Тахой Айханом

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Тахой Айханом.

Как передает Report, об этом сообщает KOBİA.

Было отмечено, что стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между собой и обменялись мнениями о возможностях расширения отношений.

На встрече также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством и организацией по проведению в этом году в Баку инвестиционного саммита Young Business Hub Azerbaijan.