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KOBİA и ICYF подписали меморандум

KOBİA и ICYF подписали меморандум Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Тахой Айханом
Бизнес
25 мая 2021 г. 22:03
KOBİA и ICYF подписали меморандум

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Тахой Айханом.

Как передает Report, об этом сообщает KOBİA.

Было отмечено, что стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между собой и обменялись мнениями о возможностях расширения отношений.

На встрече также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством и организацией по проведению в этом году в Баку инвестиционного саммита Young Business Hub Azerbaijan.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA və ICYF arasında memorandum imzalanıb

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