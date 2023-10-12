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KOBİA и GIZ обсудили вопросы цифровизации малого и среднего бизнеса в Азербайджане

KOBİA и GIZ обсудили вопросы цифровизации малого и среднего бизнеса в Азербайджане Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов обсудил с директором Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) по Азербайджану и Грузии Сандрой Шенке вопросы поддержки
Бизнес
12 октября 2023 г. 12:17
KOBİA и GIZ обсудили вопросы цифровизации малого и среднего бизнеса в Азербайджане

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов обсудил с директором Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) по Азербайджану и Грузии Сандрой Шенке вопросы поддержки цифровизации предприятий малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Орхан Мамедов написал в социальной сети "X".

По его словам, на встрече с Сандрой Шенке было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества, цифровизация малых и средних предприятий, применение новых технологий и инноваций.

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