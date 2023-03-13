KOBİA и BP начинают сотрудничество

Сегодня подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и компанией BP.

Сегодня подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и компанией BP.

Как сообщает Report, документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

На мероприятии в Бакинском доме МСП было отмечено, что в рамках меморандума стороны будут сотрудничать по проектам, направленным на поддержку предпринимательства.

В рамках мероприятия также была представлена информация о двух новых проектах, которые будут реализовываться совместно при поддержке KOBIA и BP. Один из проектов направлен на поддержку развития молодых предпринимателей в сельской местности и будет реализован в Самухском, Геранбойском и Шамкирском районах. В рамках проекта будут отобраны молодые люди из малообеспеченных семей, заинтересованные в предпринимательстве, для которых будут проведены тренинги.

Другой проект направлен на поддержку развития агротуризма в Товузском районе. Проект предусматривает создание доходов и возможностей занятости для малообеспеченных семей района.