KOBİA и Бизнес-ассоциация Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Грузию в Тбилиси прошел Грузино-азербайджанский бизнес-форум.

В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Грузию в Тбилиси прошел Грузино-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, в рамках мероприятия, прошедшего с участием официальных лиц, азербайджанских и грузинских бизнесменов, был подписан ряд документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Бизнес-ассоциацией Грузии.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе.