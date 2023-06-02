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KOBİA и Бизнес-ассоциация Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании

KOBİA и Бизнес-ассоциация Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Грузию в Тбилиси прошел Грузино-азербайджанский бизнес-форум.
Бизнес
2 июня 2023 г. 18:40
KOBİA и Бизнес-ассоциация Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Грузию в Тбилиси прошел Грузино-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, в рамках мероприятия, прошедшего с участием официальных лиц, азербайджанских и грузинских бизнесменов, был подписан ряд документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Бизнес-ассоциацией Грузии.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе.

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Версия на английском языке KOBİA, Georgian Business Association sign Memorandum of Understanding
Версия на азербайджанском языке KOBİA Gürcüstanın Biznes Assosiasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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