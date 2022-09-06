KOBİA и Азиатский банк развития обсудили возможности сотрудничества

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с главным международным экспертом проекта Азиатского банка развития "Южный Кавказ - оценка региональной агропродовольственной цепочки стоимости" Стивом Алленом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.
На встрече было подчеркнуто, что сельскохозяйственный и пищевой секторы играют важную роль в цепочке создания стоимости экономики страны, а также являются важными секторами с точки зрения деятельности малых и средних предприятий. Обсуждены вопросы поддержки и услуги, предоставляемые агентством предприятиям, задействованным в сельскохозяйственном и продовольственном секторах, а также возможности сотрудничества.
KOBİA и Азиатский банк развития обсудили возможности сотрудничестваKOBİA и Азиатский банк развития обсудили возможности сотрудничества Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с главным международным экспертом проекта Азиатского банка развития "Южный Кавказ - оценка региональной агропродовольственной ц
Бизнес
6 сентября 2022 г. 13:49
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Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с главным международным экспертом проекта Азиатского банка развития "Южный Кавказ - оценка региональной агропродовольственной цепочки стоимости" Стивом Алленом.
Версия на азербайджанском языке KOBİA ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib