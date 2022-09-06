KOBİA и Азиатский банк развития обсудили возможности сотрудничества

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с главным международным экспертом проекта Азиатского банка развития "Южный Кавказ - оценка региональной агропродовольственной ц

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с главным международным экспертом проекта Азиатского банка развития "Южный Кавказ - оценка региональной агропродовольственной цепочки стоимости" Стивом Алленом.



Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.



На встрече было подчеркнуто, что сельскохозяйственный и пищевой секторы играют важную роль в цепочке создания стоимости экономики страны, а также являются важными секторами с точки зрения деятельности малых и средних предприятий. Обсуждены вопросы поддержки и услуги, предоставляемые агентством предприятиям, задействованным в сельскохозяйственном и продовольственном секторах, а также возможности сотрудничества.