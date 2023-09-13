KOBIA и АПБА примут совместные меры для решения проблем компаний по доставке

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведут совместные мероприятия для решения проблем компаний, занимающихся перевозками, и курьеров,

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведут совместные мероприятия для решения проблем как компаний по доставке, так и курьеров.



Как сообщили Report в KOBIA, об этом было отмечено на встрече с представителями компаний по доставке и курьерами, которое прошло в "Бакинском доме КОВ".

На встрече приняли участие председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, руководитель аппарата AQTA Эльхан Микаилов и около 50 предпринимателей, занимающихся доставкой, их представители, а также курьеры.

O.Мамедов отметил, что в последнее время бизнес-деятельность, связанная с доставкой, расширилась, и количество компаний, работающих в этой сфере, увеличилось

По его словам, цель сегодняшней встречи – совместно обсудить вопросы становления и развития бизнеса, связанного с этой деятельностью, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством. Также обсудить трудности, с которыми сталкиваются предприниматели и курьеры, и принять меры по их решению.

Руководитель аппарата АПБА Эльхан Микаилов, в свою очередь, отметил, что организация тесно сотрудничает с предпринимателями и курьерами, занимающимися доставками, и уже начались тренинги с целью управления процессом с соблюдением требований безопасности пищевых продуктов. С этой целью АПБА начало бесплатные тренинги практического характера. В этой области также планируется реализация совместных мероприятий с KOBIA.