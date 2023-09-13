О нас

KOBIA и АПБА примут совместные меры для решения проблем компаний по доставке

KOBIA и АПБА примут совместные меры для решения проблем компаний по доставке Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведут совместные мероприятия для решения проблем компаний, занимающихся перевозками, и курьеров,
Бизнес
13 сентября 2023 г. 14:36
KOBIA и АПБА примут совместные меры для решения проблем компаний по доставке

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведут совместные мероприятия для решения проблем как компаний по доставке, так и курьеров.

Как сообщили Report в KOBIA, об этом было отмечено на встрече с представителями компаний по доставке и курьерами, которое прошло в "Бакинском доме КОВ".

На встрече приняли участие председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, руководитель аппарата AQTA Эльхан Микаилов и около 50 предпринимателей, занимающихся доставкой, их представители, а также курьеры.

O.Мамедов отметил, что в последнее время бизнес-деятельность, связанная с доставкой, расширилась, и количество компаний, работающих в этой сфере, увеличилось

По его словам, цель сегодняшней встречи – совместно обсудить вопросы становления и развития бизнеса, связанного с этой деятельностью, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством. Также обсудить трудности, с которыми сталкиваются предприниматели и курьеры, и принять меры по их решению.

Руководитель аппарата АПБА Эльхан Микаилов, в свою очередь, отметил, что организация тесно сотрудничает с предпринимателями и курьерами, занимающимися доставками, и уже начались тренинги с целью управления процессом с соблюдением требований безопасности пищевых продуктов. С этой целью АПБА начало бесплатные тренинги практического характера. В этой области также планируется реализация совместных мероприятий с KOBIA.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA və AQTA daşıma şirkətlərinin çətinliklərinin həlli üçün birgə tədbirlər görəcək

Другие новости из категории

В Азербайджане в этом году выдано более 256 тысяч сертификатов ASAN Imza
В Азербайджане в этом году выдано более 256 тысяч сертификатов ASAN Imza
13 сентября 2023 г. 13:08
В Азербайджане расширяются возможности инвестирования в государственные предприятия
В Азербайджане расширяются возможности инвестирования в государственные предприятия
13 сентября 2023 г. 11:33
Азербайджан резко увеличил закупки колбасных изделий из Турции
Азербайджан резко увеличил закупки колбасных изделий из Турции
12 сентября 2023 г. 18:10
Число плательщиков НДС в Нахчыване увеличилось более чем на 36%
Число плательщиков НДС в Нахчыване увеличилось более чем на 36%
12 сентября 2023 г. 13:27
Названы перспективные сферы сотрудничества для укрепления азербайджано-венгерских связей
ФотоНазваны перспективные сферы сотрудничества для укрепления азербайджано-венгерских связей
11 сентября 2023 г. 19:22
Азербайджан и Венгрия обсудили перспективы сотрудничества по совместным проектам
Азербайджан и Венгрия обсудили перспективы сотрудничества по совместным проектам
11 сентября 2023 г. 19:07
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере энергетики
11 сентября 2023 г. 17:39
Азербайджан обсудил с Венгрией проекты зеленой энергии
ФотоАзербайджан обсудил с Венгрией проекты "зеленой энергии"
11 сентября 2023 г. 16:10
Азербайджан будет представлен на престижных международных выставках в 4 странах
Азербайджан будет представлен на престижных международных выставках в 4 странах
11 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджан возобновил экспорт минеральной воды в Канаду
Азербайджан возобновил экспорт минеральной воды в Канаду
11 сентября 2023 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi