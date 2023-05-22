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KOBIA и Агентство инноваций Литвы подписали документ о сотрудничестве

KOBIA и Агентство инноваций Литвы подписали документ о сотрудничестве В рамках азербайджано-литовского бизнес-форума, состоявшегося 22 мая в Вильнюсе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азе
Бизнес
22 мая 2023 г. 21:33
KOBIA и Агентство инноваций Литвы подписали документ о сотрудничестве

В рамках азербайджано-литовского бизнес-форума, состоявшегося 22 мая в Вильнюсе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана и Агентство инноваций Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в KOBIA.

Согласно документу, между субъектами МСП обеих стран предусмотрены вопросы взаимного обмена информацией по различным мероприятиям, и опытом в сфере обслуживания предпринимателей, организации совместных мероприятий для укрепления сотрудничества между субъектами предпринимательства.

На мероприятии, организованном совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO, Агентством поощрения экспорта LitFOOD и Агентство инноваций Литвы, наряду с государственными чиновниками приняли участие представители компаний, работающих в сферах промышленности, финансов, строительства, сельского хозяйства, туризма, нефтехимии, фармацевтики и ИКТ.

Выступивший на форуме с презентацией председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировал о деятельности агентства, поддержке и услугах, оказываемых субъектам МСП в нашей стране, а также возможностях сотрудничества между профильными агентствами Азербайджана и Литвы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA və Litva İnnovasiyalar Agentliyi arasında əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb

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