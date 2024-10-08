KOBİA: Халяльные продукты играют особую роль в развитии устойчивого производства и потребления

16:11

Халяльные продукты играют особую роль в развитии устойчивого производства и потребления.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела государственно-частного партнерства и наращивания потенциала Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Анар Юсифзаде на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что современный мир сталкивается с проблемой баланса между производством и потреблением: "Мы живем в эпоху, когда потребление превосходит производство. Хотя сегодня объемы производства увеличиваются, многие люди страдают от голода. Тем не менее, уровень потребления остается чрезмерно высоким, что приводит к истощению ресурсов. Мы должны уделять большое внимание эффективному использованию ресурсов, поскольку это имеет решающее значение для экономического роста, защиты окружающей среды и поддержания экономического баланса".