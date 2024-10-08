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KOBİA: Халяльные продукты играют особую роль в развитии устойчивого производства и потребления

KOBİA: Халяльные продукты играют особую роль в развитии устойчивого производства и потребления 16:11
Бизнес
8 октября 2024 г. 16:25
KOBİA: Халяльные продукты играют особую роль в развитии устойчивого производства и потребления

Халяльные продукты играют особую роль в развитии устойчивого производства и потребления.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела государственно-частного партнерства и наращивания потенциала Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Анар Юсифзаде на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что современный мир сталкивается с проблемой баланса между производством и потреблением: "Мы живем в эпоху, когда потребление превосходит производство. Хотя сегодня объемы производства увеличиваются, многие люди страдают от голода. Тем не менее, уровень потребления остается чрезмерно высоким, что приводит к истощению ресурсов. Мы должны уделять большое внимание эффективному использованию ресурсов, поскольку это имеет решающее значение для экономического роста, защиты окружающей среды и поддержания экономического баланса".

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Версия на английском языке KOBIA: Halal products play special role in development of sustainable production and consumption
Версия на азербайджанском языке KOBİA: Halal sənayesi davamlı istehsal və istehlakın inkişafına kömək edir

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