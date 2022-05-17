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KOBİA готова поддержать испытывающих негативное влияние ситуации в Украине бизнесменов

KOBİA готова поддержать испытывающих негативное влияние ситуации в Украине бизнесменов Конфликт между Россией и Украиной повлиял на весь регион, включая Азербайджан, так как азербайджанские предприниматели также имели там свои бизнесы.
Бизнес
17 мая 2022 г. 17:47
KOBİA готова поддержать испытывающих негативное влияние ситуации в Украине бизнесменов

Конфликт между Россией и Украиной повлиял на весь регион, включая Азербайджан, так как азербайджанские предприниматели также имели там свои бизнесы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов на бизнес форуме Азербайджан-ЕС.

Он отметил, что сейчас период сева и сбора урожая многих культур. Россия и Украина являются важными для азербайджанских сельхозпроизводителей с точки зрения рынка сбыта, важными экспортными направлениями.

По словам О.Мамедова, Агентства готово оказать поддержку этим предпринимателям. "Мы готовы помочь нашим предпринимателям, на которых повлияла данная ситуация",- заявил глава KOBİA.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса рассматривает возможность проведения конференции, на которой будут рассмотрены цели и задачи Фонда развития малого и среднего предпринимательства.

"Мы создали Фонд развития малого и среднего предпринимательства, который должен стать важным институтом для поддержки предпринимательства в Азербайджане. Мы подумываем над тем, чтобы провести конференцию, посвященную этому фонду и его деятельности, чтобы обсудить вопросы конкретной помощи МСБ, предоставление технической поддержки и инвестиций", - заявил Мамедов.

Средства данного Фонда формируются из государственного бюджета и за счет вливаний международных финансовых институтов.

«Очень важно поддержать Фонд развития МСБ. Подобную поддержку мы хотим и видеть от Евросоюза. ЕС посредством предоставления финансовой поддержки будет способствовать созданию почвы для роста конкурентоспособности МСП с помощью новейших стратегий и необходимых финансовых инструментов", - отметил.

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