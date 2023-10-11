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KOBİA: Два финансируемых в рамках грантов проекта связаны с экспортерами ненефтяного сектора

KOBİA: Два финансируемых в рамках грантов проекта связаны с экспортерами ненефтяного сектора Два из 39 проектов, финансируемых в рамках грантов Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), связаны с поддержкой субъектов МСП, занимающихся экспортом ненефтяной продукции.
Бизнес
11 октября 2023 г. 14:00
KOBİA: Два финансируемых в рамках грантов проекта связаны с экспортерами ненефтяного сектора

Два из 39 проектов, финансируемых в рамках грантов Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), связаны с поддержкой субъектов МСП, занимающихся экспортом ненефтяной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном Всемирному дню стандартов.

По его словам, речь идет о трех грантовых конкурсах по финансированию проектов МСП в области образования, науки и исследований. В рамках грантов выделены финансовые средства на 39 проектов, два из которых связаны с поддержкой субъектов МСП, занимающихся экспортом ненефтяной продукции, в вопросе оформления документов и получения необходимых сертификатов, сказал он.

"KOBIA регулярно оказывает поддержку предпринимателям в участии в выставках и ярмарках в нашей стране, а также в выводе их продукции на рынки. Продукция и услуги бизнес-субъектов должны соответствовать требуемым стандартам. В то же время очень большое значение имеет просвещение предпринимателей и реализация других мер поддержки в области стандартизации", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Maliyyələşdirdiyimiz 39 layihədən 2-si qeyri-neft məhsulları ixrac edən KOB-lara dəstəklə bağlıdır"

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