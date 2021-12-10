KOBİA: До сих пор 27 субъектам предпринимательства выданы стартап-сертификаты

В последние годы молодежь все больше проявляет интерес к продуктам и услугам, основанным на цифровых технологиях.

В последние годы молодежь все больше проявляет интерес к продуктам и услугам, основанным на цифровых технологиях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов во время выступления на II Форуме молодых предпринимателей.

По его словам, в связи с этим Агентство приступило к выдаче стартап-сертификатов: "Стартап-сертификаты освобождают предпринимателя на три года от налога на прибыль и подоходного налога от деятельности в сфере инноваций. Сертификаты способствуют тому, что к стартапам проявляют повышенный интерес местные и зарубежные инвесторы, становится легче выйти на иностранный рынок".

О.Мамедов отметил, что на сегодняшний день 27-ми субъектам предпринимательства выданы сертификаты: "До 50% сертификатов выдано молодым стартаперам".

Лица, обратившиеся за стартап-сертификатом, должны отвечать следующим критериям: быть субъектами микро или же малого предпринимательства; доля учредителей среднего и (или) крупного предпринимательства в юридическом лице не должна превышать 49%; быть налоговым резидентом.