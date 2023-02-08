KOBİA: Для развития социального предпринимательства должны быть расширены механизмы господдержки

В целях обеспечения устойчивого и планомерного развития социального предпринимательства в Азербайджане необходимо совершенствовать законодательную базу и развивать механизмы государственной поддержки.

В целях обеспечения устойчивого и планомерного развития социального предпринимательства в Азербайджане необходимо совершенствовать законодательную базу и развивать механизмы государственной поддержки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Международном женском форуме по социальному предпринимательству.

По его словам, наряду с фискальными стимулами, оказание технической поддержки, расширение доступа к льготным финансовым ресурсам, может внести значительный вклад в развитие социального предпринимательства: "Повышение уровня информированности и укрепление потенциала в области социального предпринимательства - одно из стратегических направлений, которое должно быть реализовано государственными органами и институтами гражданского общества".

Орхан Мамедов считает, что женщинам-предпринимателям необходимо учиться друг у друга и приобретать новые знания и навыки для более эффективного управления социальным бизнесом.