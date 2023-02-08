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KOBİA: Для развития социального предпринимательства должны быть расширены механизмы господдержки

KOBİA: Для развития социального предпринимательства должны быть расширены механизмы господдержки В целях обеспечения устойчивого и планомерного развития социального предпринимательства в Азербайджане необходимо совершенствовать законодательную базу и развивать механизмы государственной поддержки.
Бизнес
8 февраля 2023 г. 12:08
KOBİA: Для развития социального предпринимательства должны быть расширены механизмы господдержки

В целях обеспечения устойчивого и планомерного развития социального предпринимательства в Азербайджане необходимо совершенствовать законодательную базу и развивать механизмы государственной поддержки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Международном женском форуме по социальному предпринимательству.

По его словам, наряду с фискальными стимулами, оказание технической поддержки, расширение доступа к льготным финансовым ресурсам, может внести значительный вклад в развитие социального предпринимательства: "Повышение уровня информированности и укрепление потенциала в области социального предпринимательства - одно из стратегических направлений, которое должно быть реализовано государственными органами и институтами гражданского общества".

Орхан Мамедов считает, что женщинам-предпринимателям необходимо учиться друг у друга и приобретать новые знания и навыки для более эффективного управления социальным бизнесом.

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Версия на английском языке SMB: State support mechanisms for development of social entrepreneurship should be expanded
Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Sosial sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət dəstək mexanizmləri genişlənməlidir"

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