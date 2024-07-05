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KOBİA: Более 2 100 предпринимателей подали заявки на деятельность в Карабахе

KOBİA: Более 2 100 предпринимателей подали заявки на деятельность в Карабахе Свыше 2100 предпринимателей направили заявки для предпринимательской деятельности в Карабахе.
Бизнес
5 июля 2024 г. 11:34
KOBİA: Более 2 100 предпринимателей подали заявки на деятельность в Карабахе

Свыше 2100 предпринимателей направили заявки для предпринимательской деятельности в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Натиг Гасанов на встрече с предпринимателями.

По его словам, половина из заявок связана с инвестиционными проектами, остальные – с выполнением различных работ:

"Уже реализовано более 220 проектов, более 80 проектов находятся на стадии завершения. Количество зарегистрированных за короткое время резидентов свидетельствует о большом интересе к бизнес-деятельности в Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке KOBİA rəsmisi: Qarabağda fəaliyyət üçün 2100-dən artıq sahibkarın müraciəti qeydə alınıb

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