KOBİA: Более 2 100 предпринимателей подали заявки на деятельность в Карабахе

Свыше 2100 предпринимателей направили заявки для предпринимательской деятельности в Карабахе.

Свыше 2100 предпринимателей направили заявки для предпринимательской деятельности в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Натиг Гасанов на встрече с предпринимателями.

По его словам, половина из заявок связана с инвестиционными проектами, остальные – с выполнением различных работ:

"Уже реализовано более 220 проектов, более 80 проектов находятся на стадии завершения. Количество зарегистрированных за короткое время резидентов свидетельствует о большом интересе к бизнес-деятельности в Карабахе".