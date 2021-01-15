KOBIA: Азербайджан может увеличить экспорт помидоров в 2-3 раза

"Граждане России также признают, что азербайджанские помидоры более качественные. Поэтому необходимо активно работать с Российским союзом потребителей"

"Климат южных регионов России близок к климату Азербайджана, поэтому за последние несколько лет в производство помидоров были вложены большие инвестиции. Мы следим за этими процессами".

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Минэкономики Заур Гардашов, комментируя проблемы, возникшие в последнее время при экспорте помидоров в соседнюю страну.

"Азербайджанские помидоры имеют большую долю на российском рынке. Ограничения, введенные в последние месяцы, не нанесли большого ущерба нашему экспорту в эту страну. Потому что основной экспорт начнется в марте. До того времени мы постараемся решить проблему. Российский Союз потребителей возражает против решения правительства в отношении Азербайджана. Потому что они предпочитают азербайджанский продукт другим. Граждане России также признают, что азербайджанские помидоры более качественные. Поэтому необходимо активно работать с Российским союзом потребителей. При наличии спроса со стороны потребителей, правительство России может внести изменения в решение по азербайджанским помидорам, учесть пожелания граждан", - отметил он.

Представитель KOBIA также рассказал о возможностях Азербайджана экспортировать помидоры в страны Европейского союза (ЕС): "Азербайджан может увеличить экспорт помидоров в 2-3 раза за счет европейских стран. Мы можем добиться успеха в России и в Европе. А это требует времени и срочного решения ряда вопросов. В свое время мы были 5-летним членом льготной системы GSP+ ЕС. Данная система позволяет осуществлять льготный импорт определенной продукции. Срок действия этой льготы истек. Мы можем восстановить членство в GSP+. И недавно ряд официальных лиц ЕС заявили, что готовы принять азербайджанскую продукцию при определенных условиях".

З.Гардашов также отметил, что экспорт помидоров ежегодно приносит стране доход в размере 200 млн долларов США.