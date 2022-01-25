KOBİA: 42 женщины подали заявки на создание бизнеса в Карабахе

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) поступило 980 обращений от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе 42обращения

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) поступило 980 обращений от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе 42 обращения от женщин.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Орхан Мамедов на конференции “Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура” в Баку.

По его словам, 24% обращений женщин связаны с инвестиционными проектами, а 18 - с осуществлением других работ и услуг.

“Из представленных женщинами-предпринимателями проектов 13 были в сфере торговли и услуг, 10 - в промышленности, 6 - в сельском хозяйстве, 6 - в туризме, 4 - в строительстве, 2 - в образовании, 1 - в здравоохранении”, - сказал Мамедов.