KOBİA: 32 предпринимателя прошли курс повышения квалификации в Германии

В первом полугодии текущего года 32 предпринимателя и менеджера прошли курс в Германии в рамках программы "Деловое сотрудничество с Германией".

В первом полугодии текущего года 32 предпринимателя и менеджера прошли курс повышения квалификации в Германии в рамках программы "Деловое сотрудничество с Германией".

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана.

По информации, в первые 6 месяцев текущего года KOBİA провела 75 тренингов в сфере бизнеса для около 800 участников.

Обучающими онлайн-видео на платформе агентства бесплатно воспользовались 48 предпринимателей и людей, желающих начать свой бизнес.

208 предпринимателям и людям, желающим начать бизнес, было предоставлено 2 293 часа консультационных услуг.

В первой половине этого года KOBİA поддержала бесплатную подготовку 152 бизнес-планов в сфере сельского хозяйства, производства, услуг и пр.

В целом, в первой половине этого года поддержкой и услугами Агентства для улучшения бизнес-знаний и навыков воспользовались более 1 000 субъектов малого и среднего бизнеса, стартапов и людей, желающих начать бизнес.