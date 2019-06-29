KOBİA будет сотрудничать с Ассоциацией малых и средних предпринимателей Швейцарии

В рамках проведенного в Берне 8-го заседания совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и Федерального совета Швейцарской Конфедерации подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Ассоциацией малых и средних предпринимателей Швейцарии.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, документ был подписан председателем Правления KOBİA Орханом Мамедовым и президентом Ассоциации малых и средних предпринимателей Швейцарии Жозефом Росенфлу.

Меморандум подразумевает торговое, инвестиционное, экономическое сотрудничество, взаимный обмен информацией и опытом в сфере малого и среднего бизнеса с целью расширения сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса Азербайджана и Швейцарии, организацию совместных поощрительных мероприятий для развития связей в данной сфере и сотрудничество в других направлениях.