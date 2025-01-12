КНР в 2024 году экспортировала рекордное количество подержанных машин

Китай в 2024 году экспортировал примерно 400 тыс. подержанных автомобилей - на 45% больше, чем в предыдущем году. Это стало наивысшим показателем за всю историю таких поставок.

Китай в 2024 году экспортировал примерно 400 тыс. подержанных автомобилей - на 45% больше, чем в предыдущем году. Это стало наивысшим показателем за всю историю таких поставок.

Как передает Report , об этом сообщает ведущая японская деловое издание Nikkei, обобщившее данные соответствующих торговых структур.

По сведениям издания, наибольший интерес к китайским машинам с пробегом проявляют в странах Центральной Азии и России. В частности, на Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50% всех поставок подержанных автомобилей из КНР.

Газета напоминает, что в 2023 году Китай вышел на первое место в мире по объему экспорта новых автомобилей, обогнав Японию по этому показателю.

Всего тогда за границу было поставлено 4,91 млн машин - на 57,9% больше, чем в предыдущем году. Рост популярности новых китайских автомобилей, считает Nikkei, теперь распространяется и на подержанные.