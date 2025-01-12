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КНР в 2024 году экспортировала рекордное количество подержанных машин

КНР в 2024 году экспортировала рекордное количество подержанных машин Китай в 2024 году экспортировал примерно 400 тыс. подержанных автомобилей - на 45% больше, чем в предыдущем году. Это стало наивысшим показателем за всю историю таких поставок.
Бизнес
12 января 2025 г. 09:08
КНР в 2024 году экспортировала рекордное количество подержанных машин

Китай в 2024 году экспортировал примерно 400 тыс. подержанных автомобилей - на 45% больше, чем в предыдущем году. Это стало наивысшим показателем за всю историю таких поставок.

Как передает Report, об этом сообщает ведущая японская деловое издание Nikkei, обобщившее данные соответствующих торговых структур.

По сведениям издания, наибольший интерес к китайским машинам с пробегом проявляют в странах Центральной Азии и России. В частности, на Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50% всех поставок подержанных автомобилей из КНР.

Газета напоминает, что в 2023 году Китай вышел на первое место в мире по объему экспорта новых автомобилей, обогнав Японию по этому показателю.

Всего тогда за границу было поставлено 4,91 млн машин - на 57,9% больше, чем в предыдущем году. Рост популярности новых китайских автомобилей, считает Nikkei, теперь распространяется и на подержанные.

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