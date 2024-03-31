КНР к 2035 году может обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира

Экономика Китая к 2035 году может стать крупнейшей в мире, потеснив с первого места США.

Экономика Китая к 2035 году может стать крупнейшей в мире, потеснив с первого места США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе о перспективах развития китайской экономики, представленном Институтом финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.

"Если Китай сохранит рост ВВП на уровне около 5% в год в течение последующих нескольких лет или по крайней мере сохранит до 2035 года темпы роста выше 4%, то ожидается, что Китай, скорее всего, к 2035 году превзойдет Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира", - говорится в докладе.

Исследователи из Индии, Канады, Китая, России и США, совместно подготовившие доклад, отметили, что темпы экономического роста Китая опережают темпы роста экономики США. Юань продолжает укрепляться, а степень его интернационализации возрастает, указано в исследовании.

"Развивающиеся страны станут основным двигателем глобального экономического роста в будущем, и их быстрый рост может удвоить мировой ВВП в следующем десятилетии", - считают авторы исследования.

По итогам 2023 года ВВП Китая вырос на 5,2%, объем экономики превысил 126 трлн юаней (около $17,7 трлн). ВВП США в 2023 году вырос на 2,5%, до $26,39 трлн.