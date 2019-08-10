Китайская строительная корпорация заинтересована в инфраструктурных проектах в Азербайджане

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с главой департамента по иностранным инвестициям в Евразии Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации при Железнодорожной корпорации Янг Аймином.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи министр подчеркнул, что отношения между главами двух государств, основанные на взаимном уважении и доверии, составляют основу активного диалога между Азербайджаном и Китаем и играют важную роль в расширении двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Мустафаев отметив развитие отношений с Китаем в транзитной, логистической, торговой, инвестиционной, ИКТ, туристической и гуманитарной сферах, подчеркнул, что имеются возможности для расширения азербайджано-китайского экономического сотрудничества. По его словам, в Китае действуют торговое представительство Азербайджана, торговые и винные дома. Азербайджано-китайская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству играет важную роль в расширении двустороннего сотрудничества.

Министр сообщил об успешном развитии ненефтяного сектора в Азербайджане, в том числе строительного, и заинтересованности нашей страны в сотрудничестве с всемирно известными компаниями в этой области. В связи с этим потенциал для развития отношений с одной из ведущих компаний мира - компанией гражданского строительства Китая, является широким.

Мустафаев проинформировал о проектах по реконструкции дорожной инфраструктуры и железнодорожной сети в стране, отметив, что в Азербайджане создана благоприятная деловая среда, призвал Китайскую гражданскую инженерно-строительную корпорацию к сотрудничеству.

Янг Аймин в свою очередь, сообщил, что корпорация действует в более чем 100 странах мира, специализируется на строительстве высокоскоростных железных дорог, строительстве аэропортов, метрополитенов, портов и электростанций. Он отметил, что корпорация заинтересована в участии в успешных инфраструктурных проектах в Азербайджане.