Китай снова предлагает США нарастить закупки американской сельхозпродукции

Власти Китая вновь предлагают США увеличить закупки американской продовольственной продукции в качестве жеста доброй воли на фоне возобновления двусторонних переговоров по урегулированию торговых споров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По их данным, китайская сторона рассматривает возможность увеличения закупки в США соевых бобов, кукурузы, свинины. Эти планы пока не обсуждались на переговорах с американской стороной. Китай не намерен давать конкретных обещаний до тех пор, пока Вашингтон и Пекин не заключат соглашение об урегулировании разногласий в сфере торговли. Объемы дополнительной сельхозпродукции, которые Китай может закупить у США, будут зависеть от того, как будут проходить переговоры, отмечает агентство.

По его данным, возможные дополнительные закупки, которые Китай готов предложить США, на этот раз могут быть меньшими по объему, нежели те, которые Пекин и Вашингтон обсуждали в конце прошлого - начале нынешнего года.

В минувшем январе стало известно, что Китай предложил в течение шести лет постепенно нарастить объемы своих закупок в США товаров на совокупную сумму более чем в $1 трлн. Тем самым, согласно плану Пекина, к 2024 году отрицательное сальдо США в торговле с КНР, которое в 2018 году составило $323 млрд, могло быть сведено к нулю.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки.