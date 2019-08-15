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Китай примет меры в ответ на введение США пошлин на китайский импорт на $300 млрд

Китай примет меры в ответ на введение США пошлин на китайский импорт

Правительство Китая будет вынуждено принять ответные меры на введение США ввозных пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму в 300 млрд долларов. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.

"Такие шаги американской стороны нарушают консенсус, достигнутый между главами государств двух стран во время их встреч в Аргентине и Осаке, и идут вразрез с верным путем переговоров по урегулированию разногласий. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры", - цитируется заявление комитета в сообщении Министерства финансов КНР.

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