Китай официально представил в ВТО предложения по реформированию организации

Китай официально внес свои предложения по реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР.

"В понедельник, 13 мая по женевскому времени, Китай официально передал на рассмотрение Всемирной торговой организации документ с предложениями о реформе ВТО", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что Китай решил разработать собственные предложения в связи "со значительными изменениями в структуре мировой экономики, которые наблюдаются в настоящее время, политика односторонних действий и протекционизм укрепляют свои позиции, экономическая глобализация сталкивается с затруднениями, авторитет и эффективность системы многосторонней торговли подвергаются серьезным вызовам"."Китай предлагает четыре основных направления, по которым стоит двигаться в процессе реформирования ВТО. Во-первых, следует решить ключевые и неотложные проблемы, угрожающие существованию ВТО. Во-вторых, необходимо повысить значение ВТО в системе управления глобальной экономикой, в-третьих, повысить эффективность эксплуатации ВТО, в-четвертых, укрепить инклюзивность системы многосторонней торговли", - указано в сообщении.Ведомство добавило, что Китай готов к обмену мнениями со всеми сторонами по представленному документу и к совместному продвижению успешного реформирования ВТО.