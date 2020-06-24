Китай опубликовал сокращенный негативный список для иностранных инвестиций в 2020 году

Китай продолжил сокращение негативного списка, регламентирующего доступ иностранных инвестиций на рынок КНР.

Как передает Report, согласно опубликованному в среду заявлению Государственного комитета по делам развития и реформе КНР, обновленный перечень вступит в силу 23 июля текущего года.

"С одобрения Госсовета КНР Государственный комитет по делам развития и реформе КНР и Министерство коммерции КНР обнародовали "специальные меры контроля, регламентирующие доступ иностранных инвестиций [на рынок Китая]" (негативный список, версия 2020 года), а также "специальные меры контроля, регламентирующие доступ иностранных инвестиций к экспериментальным зонам свободной торговли [КНР]" (негативный список для зон свободной торговли, версия 2020 года), которые вступят в силу 23 июля 2020 года", - сказано в документе.

"Негативный список для иностранных инвестиций был сокращен с 40 до 33 пунктов, негативный список доступа иностранных инвестиций к экспериментальным зонам свободной торговли был сокращен с 37 до 30 пунктов", - говорится в докладе.

Как указывается в документе, послабления коснутся сферы услуг, финансового сектора, отрасли сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и других областей. На территории экспериментальных зон свободной торговли меры коснутся иностранных инвестиций в сфере медицины, образования и других.

"Вспышка коронавируса оказала огромное влияние на транснациональные инвестиционные потоки, мировая экономика серьезно пострадала", - говорится в заявлении комитета. Как подчеркивается, сокращение негативного списка является важным шагом на пути дальнейшей открытости Китая, а также улучшения условий для иностранных инвесторов в КНР, особенно в условиях сложной эпидемической ситуации.

Сообщается, что действующий в настоящее время негативный список будет отменен с вступлением в силу новой версии 2020 года.