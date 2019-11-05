Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций

Китай намерен и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций и улучшать бизнес-климат в стране для создания благоприятных условий для работы в КНР иностранных компаний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров (CIIE).

"Китай продолжит совершенствовать деловую среду, основанную на рыночных правилах и законах, мы продолжим облегчать доступ на наш рынок иностранного капитала, сокращать негативный список иностранных компаний, стимулировать инвестиции, совершенствовать систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил китайский лидер.Он отметил, что Китай продолжит активно наращивать импорт иностранных товаров и услуг, а также снижать пошлины и различные издержки.Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится доноября. Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свышетысяч компаний изстран и регионов мира. Вместе с тем,страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.