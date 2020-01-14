Китай не будет наращивать импорт из США за счет снижения поставок иных стран

Наращивание импорта американской продукции в Китай не повлечет за собой сокращение поставок на китайский рынок товаров из других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу.

"Не верю, что это возможно", - ответил он на вопрос журналистов о том, за счет импорта из каких стран будут наращиваться поставки из США. "Поскольку у Китая огромный рынок, наша торговля диверсифицирована. Уверен, что при усилиях обеих сторон торгово-экономические отношения Китая и США смогут получить новое развитие. Это благотворным образом отразится не только на Китае и США, но и на торговле всех государств мира и экономическом развитии", - отметил он.

Заключение китайско-американской сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей. Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торгового соглашения 13 декабря 2019 года. Это позволит снизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит Соединенных Штатов в торговле с КНР. В преддверии подписания американская сторона объявила в понедельник о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.