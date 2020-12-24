Китайский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило о расследовании в отношении Alibaba Group. Регулятор изучит политику компании на предмет соответствия антимонопольному законодательству.
Как передает Report, об этом сообщает
«Основываясь на сообщениях, Государственное управление рыночного регулирования открыло расследования в отношении Alibaba Group по подозрению в поведении, направленном на создание монополии»,— говорится в сообщении.
Госуправление отмечает, что хочет изучить политику «принудительной эксклюзивности».
Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group — финтех-подразделения Alibaba.
Напомним, что Ant Group в ноябре планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения отложила его на неопределенный срок. Перед этим регуляторы встретились с ключевым акционером Ant Group Джеком Ма. Источники The Wall Street Journal заявляли, что решение отложить потенциально крупнейшее IPO в истории принял председатель КНР Си Цзиньпин.