Китайский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group — финтех-подразделения Alibaba

Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило о расследовании в отношении Alibaba Group. Регулятор изучит политику компании на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на сообщение регулятора

«Основываясь на сообщениях, Государственное управление рыночного регулирования открыло расследования в отношении Alibaba Group по подозрению в поведении, направленном на создание монополии»,— говорится в сообщении.

Госуправление отмечает, что хочет изучить политику «принудительной эксклюзивности». Associated Press уточняет, что политика принуждает деловых партнеров компании не работать с ее конкурентами.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group — финтех-подразделения Alibaba.

Напомним, что Ant Group в ноябре планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения отложила его на неопределенный срок. Перед этим регуляторы встретились с ключевым акционером Ant Group Джеком Ма. Источники The Wall Street Journal заявляли, что решение отложить потенциально крупнейшее IPO в истории принял председатель КНР Си Цзиньпин.