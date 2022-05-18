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Китайский и европейский авторынки рухнули

Китайский и европейский авторынки рухнули Продажи авто в Китае по итогам апреля составили 965 тыс. единиц, что на 43,4% ниже показателя год назад.
Бизнес
18 мая 2022 г. 14:32
Китайский и европейский авторынки рухнули

Продажи авто в Китае по итогам апреля составили 965 тыс. единиц, что на 43,4% ниже показателя год назад.

Как передает Report со ссылкой на "Автостат", в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ) сообщили, что это худший результат с февраля 2020 года, когда в стране разразилась эпидемия коронавируса. Он обусловлен новой вспышкой ковида в стране, повлекшей локдауны и остановку работы автозаводов.

По итогам четырех месяцев 2022 года китайский авторынок снизился на 4,2% до 6 млн 510 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Европейскую ассоциацию производителей автомобилей (ACEA), в Европейском союзе продажи авто в апреле упали на 20,6% относительно того же месяца 2021 года.

Негативными факторами для рынка по-прежнему остаются перебои в цепочках поставок и конфликт в Украине. Вспышка коронавируса в Китае также отрицательно сказалась на показателе.

По данным ACEA, число зарегистрированных в прошлом месяце автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 684 млн 506 тыс. На всех четырех крупнейших рынках региона были зафиксированы двузначные темпы падения: в Испании - на 12,1%, в Германии - на 21,5%, во Франции - на 22,6%, в Италии - на 33%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в апреле сократилось на 21% - до 740 млн 533 тыс.

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