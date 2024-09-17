Китайский бизнес презентует в Баку свою продукцию

В Baku Expo Center стартовала третья «Международная азербайджанская выставка китайских компаний и автомобилей».

В Baku Expo Center стартовала третья «Международная азербайджанская выставка китайских компаний и автомобилей».

Как сообщает Report, выставка продлится до 19 сентября.

В выставке участвуют более 70 китайских компаний, представляющих различную продукцию: потребительские товары, бытовую технику, автозапчасти, а также ремонтно-строительные инструменты и материалы.

Главная цель выставки – создать условия для выхода китайских предпринимателей на азербайджанский рынок.

Вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Вугар Зейналов, выступавший на церемонии открытия выставки, отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем, создавая благоприятную платформу для бизнес-взаимодействия и обмена опытом между компаниями двух стран.

Заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (КОБИА) при Министерстве экономики Хикмет Мамедов, в свою очередь, отметил, что такие мероприятия являются показателем прочных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Кроме того, Х.Мамедов выразил надежду, что на двусторонних встречах бизнес-структур в рамках выставки будут заключены соглашения между компаниями.