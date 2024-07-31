Китайские продавцы Temu протестуют против высоких штрафов компании

Сотни китайских продавцов на платформе Temu выразили несогласие с чрезмерно высокими штрафами, налагаемыми компанией.

Сотни китайских продавцов на платформе Temu выразили несогласие с чрезмерно высокими штрафами, налагаемыми компанией.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал один из участников протеста.

По словам продавца одежды из Гуанчжоу, в апреле Temu ввела новую систему штрафов, которые могут достигать пятикратной стоимости товара в случае возврата покупки клиентом. Продавец подчеркнул, что не возражает против возврата средств покупателям, но считает необоснованным наложение штрафов со стороны Temu.

В ответ на протесты Temu предложила продавцам зарегистрировать суммы штрафов, подлежащих оплате, однако дальнейших действий не последовало.

Многие продавцы столкнулись с банкротством или были вынуждены закрыть свой бизнес из-за новой практики Temu, включающей штрафы за различные нарушения, такие как неправильные размеры одежды. Некоторые продавцы отмечают, что не могут просто уйти с платформы из-за необходимости оплачивать труд работников и наличия товарных запасов на складах.

Temu, международный онлайн-магазин, запущенный в сентябре 2022 года, конкурирует с такими компаниями, как Shein и Amazon на рынках США и других стран.