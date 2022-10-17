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Китайские компании изучают возможности открытия бизнеса в Азербайджане

Китайские компании изучают возможности открытия бизнеса в Азербайджане Экономика Азербайджана демонстрирует положительную динамику развития, страна имеет благоприятную деловую среду. Все больше китайских компаний активно изучают возможности инвестирования и открытия бизнеса в Азербайджане.
Бизнес
17 октября 2022 г. 12:09
Китайские компании изучают возможности открытия бизнеса в Азербайджане

Экономика Азербайджана демонстрирует положительную динамику развития, страна имеет благоприятную деловую среду. Все больше китайских компаний активно изучают возможности инвестирования и открытия бизнеса в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

По его словам, Китай готов активно участвовать в развитии городской инфраструктуры Азербайджана, энергосбережении и сокращении выбросов, "зеленой" экономике, улучшении медицинского обслуживания, образования и профессиональной подготовки, а также содействовать контактам и обмену опытом между финансовыми учреждениями двух стран, конструктивно обсуждать вопросы расчетов в национальных валютах и расширять масштабы финансирования, предоставляя еще больше финансовых продуктов для реального экономического сотрудничества между двумя странами.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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