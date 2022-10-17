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Китайские компании инвестируют в строительство крупного предприятия по производству керамики

Китайские компании инвестируют в строительство крупного предприятия по производству керамики Китайские компании инвестируют в строительство крупнейшего на Южном Кавказе предприятия по производству керамики.
Бизнес
17 октября 2022 г. 14:00
Китайские компании инвестируют в строительство крупного предприятия по производству керамики

Китайские компании инвестируют в строительство крупнейшего на Южном Кавказе предприятия по производству керамики.

Об этом в интервью Report заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Несмотря на многие неблагоприятные факторы, такие как пандемия COVID-19, медленное восстановление мировой экономики, нестабильность производственной и логистической цепей, торговля между Китаем и Азербайджаном сохранила тенденцию стабильного развития. Китай занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана и является третьим крупнейшим источником импорта", - отметил советник посольства.

По его словам, двустороннее сотрудничество процветает в таких областях, как разведка и эксплуатация нефти и газа, нефтегазовые услуги, информация и связь, переработка и производство, альтернативные и возобновляемые источники энергии и трансграничные перевозки. Китайские компании инвестируют в строительство крупнейшего на Южном Кавказе предприятия по производству керамики, обеспечивают сетевую инфраструктуру и передовые решения для "умного села" в Зангиланском районе: "Также в ближайшее время будут запущены два новых проекта электростанций на альтернативных и возобновляемых источниках энергии общей установленной мощностью 470 МВт, застройщики которых являются китайскими предприятиями".

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Chinese companies investing in construction of major ceramics plant

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